https://racurs.ua/n166120-sneg-i-gololedica-pogoda-v-ukraine-25-yanvarya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 25 января, во вторник, прогнозируется облачная с прояснениями, по стране пройдет снег.

В западных областях на дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный, северо-западный, 4−10 м/с, порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается пасмурная и со снегом. Ночью температура ожидается до 9° ниже нуля, днем ​​составит 6° мороза.

Погода во Львове будет с мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 12−13° с отметкой минус, днем ​​будет 1° тепла.

Погода в Харькове предполагает осадки в виде снега в течение суток. Ночью температура составит 8−9° ниже нуля, днем ​​будет 7° с отметкой минус.

Погода в Одессе также ожидается со снегом. Столбики термометров ночью покажут 5° мороза, днем ​​поднимутся до 3° ниже нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 января будет относительно спокойной, ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo