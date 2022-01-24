Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n166120-snig-ta-ojeledycya-pogoda-v-ukrayini-25-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 25 січня, у вівторок, прогнозується хмарна з проясненнями, по країні пройде сніг.

У західних областях на дорогах утвориться ожеледь. Вітер південно-західний, північний, 4−10 м/с, пориви до 14 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві очікується похмура та зі снігом. Вночі температура очікується до 9° нижче нуля, вдень складе 6° морозу.

Погода у Львові буде з мокрим снігом. Стовпчики термометрів уночі покажуть 12−13° з позначкою мінус, вдень буде 1° тепла.

Погода в Харкові передбачає опади у вигляді снігу протягом доби. Вночі температура складе 8−9° нижче нуля, вдень буде 7° з позначкою мінус.

Погода в Одесі також очікується зі снігом. Стовпчики термометрів уночі покажуть 5° морозу, вдень піднімуться до 3° нижче нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 січня буде відносно спокійною, очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo