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Ракурс

Стипендии увеличивает Кабмин — сколько будут получать студенты

26 янв 2022, 14:35
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Кабинет министров Украины увеличил стипендии для студентов, а также расширил количество студентов, которые будут претендовать на выплату.

Теперь процент студентов, которым будут выплачиваться стипендии, увеличивается до 40−45% (вместо 30−40%) от фактического количества студентов дневной формы обучения. Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.


Документ. Фото: ГончаренкоАкадемическая стипендия будет назначаться по результатам семестрового обучения.

Напомним, ранее мы сообщали, что стипендии в Украине обещали повысить в 2022 году. С января у студентов вузов стипендия выросла в 1,5 раза, у студентов профтехучилищ — в 2,5 раза. Учащиеся ПТУ будут получать 1 тыс. 250 грн вместо 490 грн. А стипендия бакалавров и младших специалистов в учреждениях профессионального образования составляет уже 1 тыс. 510 грн, а повышенная — 1 тыс. 930 грн.

Источник: Ракурс


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