https://racurs.ua/ua/n166229-stypendiyi-zbilshuie-uryad-skilky-otrymuvatymut-studenty.html

Ракурс

Кабінет міністрів України збільшив стипендії для студентів, а також розширив кількість студентів, які претендуватимуть на виплату.

Тепер відсоток студентів, яким будуть виплачуватися стипендії збільшується до 40−45% (замість 30−40%) від фактичної кількості студентів денної форми навчання. Про це стало відомо з трансляції засідання уряду.

Академічна стипендія призначатиметься за результатами семестрового навчання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стипендії в Україні обіцяли підвищити в 2022 році. З січня у студентів вишів стипендія зросла в 1,5 раза, у студентів профтехучилищ — в 2,5 раза. Учні ПТУ отримуватимуть 1 тис. 250 грн замість 490 грн. А стипендія бакалаврів та молодших фахівців в закладах професійної освіти становить вже 1 тис. 510 грн, а підвищена — 1 тис. 930 грн.