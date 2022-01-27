Россия подала апелляцию на решение нидерландского суда по золоту скифов, фото: Novyny LIVE

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Контролируемые Россией так называемые «музеи» из временно оккупированного Крыма подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении коллекции «скифского золота» Украине.

Жалоба была подана в последний возможный для этого день — 26 января. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

Мы не удивлены, что российский оккупант хочет продолжить свою грязную игру, чтобы на как можно дольше затянуть судебный процесс, который уже длится семь лет. Но сколько бы это ни продолжалось во времени, мы продолжим защиту своих интересов, — подчеркнула Джапарова. — Мы готовы в третий раз доказать принадлежность артефактов к музейному фонду Украины уже в Верховном суде Королевства Нидерланды.

Она напомнила, что дело по иску Украины в Амстердамский археологический Музей Аллард Пирсон в производстве судов Нидерландов находится еще с 2015 года.

Еще 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине музейную коллекцию «Крым. Золотой остров в Черном море».

Россия, через своих марионеток обратилась в суд апелляционной инстанции, с требованием отменить решение суда первой инстанции и вернуть экспонаты так называемым «крымским музеям» — юридическим фантомам, которые существуют только на бумаге в зале судебных заседаний, — отмечает Джапарова.

Напомним, суд второй инстанции подтвердил первое судебное решение о возвращении Украине «скифского золота» 26 октября 2021 года.