Росія подала апеляцію на рішення нідерландського суду щодо золота скіфів, фото: Novyny LIVE

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Ракурс

Контрольовані Росією так звані «музеї» з тимчасово окупованого Криму подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні.

Скарга була подана в останній можливий для цього день — 26 січня. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру щоб на якомога довше затягнути судовий процес, який вже триває сім років. Але скільки б це не тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів, — наголосила Джапарова. — Ми готові втретє довести приналежність артефактів до музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди.

Вона нагадала, що справа за позовом України до Амстердамського археологічного Музею Алларда Пірсона у провадженні судів Нідерландів перебуває ще з 2015 року.

Ще 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив повернути Україні музейну колекцію «Крим. Золотий острів у Чорному морі».

Росія, через своїх маріонеток звернулася до суду апеляційної інстанції, із вимогою відмінити рішення суду першої інстанції і повернути експонати так званим «кримським музеям» — юридичним фантоми, які існують тільки на папері у залі судових засідань, — зазначає Джапарова.

Нагадаємо, суд другої інстанції підтвердив перше судове рішення про повернення Україні «скіфського золота» 26 жовтня 2021 року.