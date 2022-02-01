Массовые беспорядки в Украине – экс-полковника Голубана взяли под стражу

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Ракурс

Юрий Голубан, подозреваемый в организации массовых беспорядков в Украине, заключен под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд в Киеве. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным СМИ, сам Голубан отрицает свою причастность к массовым беспорядкам. Он сообщил, что митинг планировала организация «Традиция и порядок», чтобы напомнить Зеленскому о его обещаниях.

Экс-полковнику полиции инкриминируют покушение в организации массовых беспорядков по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины Голубану грозит лишение свободы до восьми лет.

Как известно, в июле 2017 года Служба безопасности Украины начала расследование в отношении командира спецроты Национальной полиции Донецкой области Юрия Голубана по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, в начале боевых действий на Донбассе тот воевал на стороне террористов. Дело было открыто под давлением журналистов и общественности. В феврале 2019 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Голубана уволили из силовых структур.

Напомним, украинские силовики задержали в Киеве двух организаторов предполагаемых массовых беспорядков. Участникам акции протеста планировали заплатить за митинги, которые должны были перерасти в драки с силовиками