Масові заворушення в Україні – екс-полковника Голубана взяли під варту. Фото: Ґрати

https://racurs.ua/ua/n166503-masovi-zavorushennya-v-ukrayini-eks-polkovnyka-golubana-vzyaly-pid-vartu.html

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Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень в Україні, взяли під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Відповідне рішення 1 лютого прийняв Печерський районний суд у Києві. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними ЗМІ, сам Голубан заперечує свою причетність до масових заворушень. Він повідомив, що мітинг планувала організація «Традиція та порядок», щоб нагадати Зеленському про його обіцянки.

Екс-полковнику поліції інкримінують замах в організації масових заворушень за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини Голубану загрожує позбавлення волі до восьми років.

Як відомо, в липні 2017 року Служба безпеки України почала розслідування щодо командира спецроти Національної поліції Донецької області Юрія Голубана за підозрою в державній зраді.

За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі той воював на боці терористів. Справа була відкрита під тиском журналістів та громадськості. У лютому 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Голубана звільнили з силових структур.

Нагадаємо, українські силовики затримали в Києві двох організаторів ймовірних масових безладів. Учасникам акції протесту планували заплатити за мітинги, які мали перерости у бійки з силовиками.