Зеленский и Эрдоган. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n166583-ukraina-i-turciya-podpisali-istoricheskoe-soglashenie-o-zone-svobodnoy-torgovli.html

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Соглашение о зоне свободной торговли с Турцией подписала Украина.

Документ подписали 3 февраля в Киеве в присутствии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

Накануне Кабмин одобрил проект документа. В Министерстве экономики заявляли, что соглашение предусматривает не только развитие торговли, но и взаимные инвестиции и производственную кооперацию.

В рамках соглашения Турция должна ввести 0% пошлину для 10 тыс. 337 категорий украинских товаров. Это 95% от общего количества позиций. В отношении 1 тыс. 348 категорий будут действовать тарифные квоты или сниженные таможенные ставки. Таким образом 56% украинского экспорта в Турцию будет освобождены от пошлины, что позволит украинским экспортерам сэкономить 370 млн долл.

Также соглашение позволит расширить деятельность для предприятий-экспортеров, благодаря этому появятся новые рабочие места в отраслях, продукция которых будет пользоваться спросом. По предварительным оценкам, такое развитие добавит 2,2% к ВВП и 2,6% к доходам домохозяйств каждый год.

Кроме того, Турция упростит для украинских компаний доступ на свой рынок услуг. После подписания соглашения украинский бизнес сможет открывать в этой стране свои филиалы и вести деятельность.

В переходный период зоны свободной торговли украинские производители будут иметь дополнительную государственную поддержку. Государство будет предоставлять кредиты на модернизацию производства текстильной промышленности, чтобы усилить конкурентоспособность. А рынок тепличного овощеводства получит долговременные договоры на поставки газа (ТЕРМ-контракты) и кредиты для перевода производств на биотопливо.

Кроме того, во время визита Эрдогана были подписано соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики, Меморандум о взаимопонимании между налоговыми службами Украины и Турции. Также подписали рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Это соглашение предусматривает строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине и подготовку летчиков по управлению дронами разных категорий.

Напомним, в феврале 2020 года Украина и Турция подписали соглашения о финансовой помощи украинской армии, продаже Ан-178 Анкаре, признании водительских пособий и инвестициях в Украину.