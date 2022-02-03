Зеленський та Ердоган. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n166583-ukrayina-ta-turechchyna-pidpysaly-istorychnu-ugodu-pro-zonu-vilnoyi-torgivli.html

Ракурс

Угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною підписала України.

Документ підписали 3 лютого у Києві в присутності президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Трансляція заходу проводилася на сторінці Офісу президента в Facebook.

Напередодні Кабмін схвалив проект документу. У Міністерстві економіки заявляли, що угода передбачає не лише розвиток торгівлі, але і взаємні інвестиції та виробничу кооперацію.

У рамках угоди Туреччина повинна запровадити 0% мито для 10 тис. 337 категорій українських товарів. Це 95% від загальної кількості позицій. Стосовно 1 тис. 348 категорій діятимуть тарифні квоти або знижені митні ставки. Таким чином 56% українського експорту до Туреччини буде звільнене від мита, що дозволить українським експортерам заощадити 370 млн дол.

Також угода дозволить розширити діяльність для підприємств-експортерів, завдяки цьому з’являться нові робочі місця у галузях, продукція яких матиме попит. За попередніми оцінками, такий розвиток додасть 2,2% до ВВП і 2,6% до доходів домогосподарств кожного року.

Крім того, Туреччина спростить для українських компаній доступ на свій ринок послуг. Після підписання угоди український бізнес зможе відкривати в цій країні свої філіали та вести діяльність.

У перехідний період зони вільної торгівлі українські виробники матимуть додаткову державну підтримку. Держава надаватиме кредити на модернізацію виробництва текстильної промисловості, щоб посилити конкурентоздатність. А ринок тепличного овочівництва отримає довготривалі договори на постачання газу (ТЕРМ-контракти) та кредити для переведення виробництв на біопаливо.

Крім того, під час візиту Ердогана були підписана угода про співробітництво у сфері молодіжної політики, Меморандум про взаєморозуміння між податковими службами України та Туреччини. Також була підписана рамкова угода між урядом України та урядом Туреччини про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Ця угода передбачає будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні та підготовку льотчиків з управління дронами різних категорій.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Україна та Туреччина підписали угоди про фінансову допомогу українській армії, продаж Ан-178 Анкарі та визнання водійських посвідчень й інвестиції в Україну.