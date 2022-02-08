Справка о несудимости — в «Дії» появится новая функцияhttps://racurs.ua/n166748-spravka-o-nesudimosti-v-diyi-poyavitsya-novaya-funkciya.htmlРакурс
Новую услугу в «Дії» анонсировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По словам Федорова, с сегодняшнего дня, 8 февраля, в «Дії» можно будет сгенерировать справку о несудимости. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Министр отметил, что услугу представят сегодня на четвертом Diia Summit.
Федоров добавил, что в Украине ежегодно выдают около 1 млн таких справок, которые нужны, в частности, для военкоматов или для устройства на работу.
Раньше этот документ нужно было получать либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников, либо онлайн, но нужно было заполнять много полей. Теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении «Дія» в несколько кликов, — отмечается на странице «Дії» в Telegram. — Все заказанные справки вы сможете посмотреть и скачать в «Дії».
Напомним, несколько дней назад Федоров сообщил, что в «Дії» проходит бета-тестирование услуги, которая позволит передавать электронный техпаспорт на автомобиль другим пользователям. Таким образом, водители смогут передавать право пользования автомобилем другим людям.