В «Дії» появится возможность сгенерировать справку о несудимости, фото:

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Ракурс

Новую услугу в «Дії» анонсировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, с сегодняшнего дня, 8 февраля, в «Дії» можно будет сгенерировать справку о несудимости. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что услугу представят сегодня на четвертом Diia Summit.

Федоров добавил, что в Украине ежегодно выдают около 1 млн таких справок, которые нужны, в частности, для военкоматов или для устройства на работу.

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Раньше этот документ нужно было получать либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников, либо онлайн, но нужно было заполнять много полей. Теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении «Дія» в несколько кликов, — отмечается на странице «Дії» в Telegram. — Все заказанные справки вы сможете посмотреть и скачать в «Дії».

Напомним, несколько дней назад Федоров сообщил, что в «Дії» проходит бета-тестирование услуги, которая позволит передавать электронный техпаспорт на автомобиль другим пользователям. Таким образом, водители смогут передавать право пользования автомобилем другим людям.