У «Дії» з’явиться можливість згенерувати довідку про несудимість, фото:

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Ракурс

Нову послугу в «Дії» анонсував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, відсьогодні, 8 лютого, у «Дії» можна буде згенерувати довідку про несудимість. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Міністр зазначив, що послугу представлять сьогодні на четвертому Diia Summit.

Федоров додав, що в Україні щороку видають близько 1 млн таких довідок, які потрібні, зокрема, для військкоматів або для влаштування на роботу.

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Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте треба було заповнювати багато полів. А тепер послугою можна буде скористатись у застосунку «Дія» в декілька кліків, — зазначається на сторінці «Дії» в Telegram. — Усі замовлені довідки ви зможете подивитися та завантажити в «Дії».

Нагадаємо, кілька днів тому Федоров повідомив, що в «Дії» відбувається бета-тестування послуги, яка дозволить передавати електронний техпаспорт на автомобіль іншим користувачам. У такий спосіб водії зможуть передавати право користування автомобілем іншим людям.