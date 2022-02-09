Ханский дворец в Бахчисарае. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n166836-okkupanty-povredili-kulturnuu-dostoprimechatelnost-korennogo-naseleniya-kryma.html

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Ханский дворец в Бахчисарае разрушают российские оккупанты.

На территории памятника крымскотатарской дворцовой архитектуры продолжается так называемая реставрация. В результате ремонта на одной из стен дворца появились трещины — пострадал светский корпус Ханского дворца. Эта достопримечательность включена в предварительный список для внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом 9 февраля сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Страна-оккупант РФ продолжает грубо нарушать международное право путем уничтожения культурного наследия коренного населения Крыма, — говорится в сообщении.

Украинский омбудсмен подчеркнула, что признанные международным сообществом законы и обычаи ведения войны запрещают государству-оккупанту присваивать и уничтожать культурные ценности и исторические памятники.

Денисова отметила, что российские оккупанты насильственными методами навязывают свою культурную политику на территории Крыма, лишая коренное население культурного права, самобытности и традиций. Таким образом Москва нарушает Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Омбудсмен уже обратилась к секретариату ЮНЕСКО с просьбой немедленно отреагировать на факт нарушения Российской Федерацией международного гуманитарного права в оккупированном Крыму.

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Напомним, Россия угрожает нидерландским музеям прекращением сотрудничества после решения Амстердамского суда, который после семи лет рассмотрения дела постановил передать Украине «скифское золото» из крымского музея.