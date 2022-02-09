Ханський палац у Бахчисараї. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n166836-okupanty-poshkodyly-kulturnu-pam-yatku-korinnogo-naselennya-krymu.html

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Ханський палац у Бахчисараї руйнують російські окупанти.

На території пам’ятки кримськотатарської палацової архітектури триває так звана реставрація. Внаслідок ремонту на одній зі стін палацу з’явилися тріщини — постраждав світський корпус Ханського палацу. Ця пам’ятка включена до попереднього списку для внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це 9 лютого повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Країна-окупант РФ продовжує грубо порушувати міжнародне право шляхом знищення культурної спадщини корінного населення Криму, — йдеться в повідомленні.

Український омбудсмен наголосила, що міжнародно визнані закони та звичаї ведення війни забороняють державі-окупанту привласнювати та знищувати культурні цінності та історичні пам’ятки.

Денісова зазначила, що російські окупанти насильницькими методами нав’язують свою культурну політику на території Криму, позбавляючи корінне населення культурного права, самобутності та традицій. Таким чином Москва порушує Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Омбудсмен вже звернулася до секретаріату ЮНЕСКО з проханням негайно відреагувати на факт порушення Російською Федерацією міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму.

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Нагадаємо, Росія погрожує нідерландським музеям припиненням співпраці після рішення Амстердамського суду, який після семи років розгляду справи ухвалив передати Україні «скіфське золото» з кримського музею.