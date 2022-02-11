Дональд Трамп пожаловался на новый фейк отношено него, фото: dynamo.kiev.ua

https://racurs.ua/n166922-ne-smyval-dokumenty-v-tualete-tramp-zayavil-o-novom-feyke.html

Ракурс

Дональд Трамп, бывший президент США, заявил о распространении очередного фейка относительно него.

Так Трамп отреагировал на информацию из книги Confidence man, автором которой является корреспондент The New York Times в Белом доме журналистка Мэгги Хаберман. В книге утверждалось, что во время пребывания у власти он якобы смывал документы в туалете в Белом доме, сообщает издание Fox News.

Еще одна фальшивая история о том, что я смывал бумаги и документы в унитаз Белого дома, категорически не соответствует действительности и просто придумана репортером, чтобы привлечь внимание к во многом вымешленной книге, — утверждает Трамп.

О том, что Трамп, возможно, смывал правительственные документы, журналистка, по ее словам, узнала от сотрудников Белого дома.

Я узнала, что сотрудники резиденции Белого дома периодически обнаруживали, что туалет забился, инженер должен был прийти и починить его, и то, что обычно находил инженер, были пачки, знаете ли, мокрой, распечатанной бумаги… То есть это была не туалетная бумага, это были записки или какие-то другие листы бумаги, которые, по их мнению, он выбросил в унитаз, — заявила Хаберман, комментируя эту информацию в эфире CNN.

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Это, конечно, добавляет, как вы сказали, еще одно измерение к тому, что мы знаем о том, как он обращался с материалами в Белом доме, — добавила она.

Источник: Fox News