Дональд Трамп поскаржився на новий фейк щодо нього, фото: dynamo.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n166922-ne-zmyvav-dokumenty-u-tualeti-tramp-zayavyv-pro-novyy-feyk-schodo-nogo.html

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Дональд Трамп, колишній президент США, заявив про поширення чергового фейку щодо нього.

Так Трамп відреагував на інформацію з книги Confidence man, автором якої є кореспондент The New York Times у Білому домі журналістка Меггі Хаберман. У книзі стверджувалося, що під час перебування при владі він нібито змивав документи в туалеті в Білому домі, повідомляє видання Fox News.

Ще одна фальшива історія про те, що я змивав папери та документи в унітаз Білого дому, категорично не відповідає дійсності і просто вигадана репортером, щоб привернути увагу до багато в чому вигаданої книги, — стверджує Трамп.

Про те, що Трамп, можливо, змивав урядові документи, журналістка, за її словами, дізналася від співробітників Білого дому.

Я дізналася, що співробітники резиденції Білого дому періодично виявляли, що туалет забився, інженер повинен був прийти і полагодити його, і те, що зазвичай знаходив інженер, були пачки, знаєте, мокрого, роздрукованого паперу… Тобто це був не туалетний папір, це були записки, або якісь інші аркуші паперу, які, на їхню думку, він викинув в унітаз, — заявила Хаберман, коментуючи цю інформацію в ефірі CNN.

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Це, звичайно, додає, як ви сказали, ще один вимір до того, що ми знаємо про те, як він поводився з матеріалами у Білому домі, — додала вона.

Джерело: Fox News