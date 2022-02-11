Ахметов и Коломойский вместе с «Энергоатомом» обвалили рынок электроэнергии

https://racurs.ua/n166931-ahmetov-i-kolomoyskiy-vmeste-s-energoatomom-obvalili-rynok-elektroenergii.html

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Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг рассказала о причинах падения цены электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины в первой декаде февраля.

На фоне значительного повышения предложения со стороны НАЭК «Энергоатом» два крупнейших покупателя электроэнергии снизили спрос, пишет «Монополист».

Этими покупателями являются компании из группы ДТЭК Рината Ахметова и «Юнайтед Энерджи» из группы Игоря Коломойского. Вдвоем они контролируют 77% спроса на РСВ. «Энергоатом» при этом контролирует 42% предложения на РСВ.

ДТЭК снизил цену своих заявок на РСВ, а «Юнайтед» перевел заявки на покупку с РСВ на Внутрисуточный рынок (ВСР).

В результате на РСВ предложение увеличилось, а спрос значительно снизился. Цена обвалилась и началась паника. Остальные трейдеры начали опускать ценовые заявки на продажу на РСВ, усиливая падение цены.

Участники схемы ставят перед собой несколько задач. ДТЭК хочет изменить нынешний состав НКРЭКУ, который не выполняет указания монополиста по ограничению конкуренции на рынке и поднятию прайс-кепов.

По плану ДТЭК, нынешнего главу НКРЭКП Валерия Тарасюка должен заменить бывший глава «Укрэнерго» Константин Ущаповский.

Также ДТЭК такими действиями раз в год сокращает количество независимых трейдеров, чтобы сузить конкуренцию.

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Кроме того, ДТЭК систематически давит на власть, чтобы заставить ее запретить трейдерам продавать электроэнергию и убрать конкуренцию.

Источник: «Монополист»