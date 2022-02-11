Ахметов і Коломойський разом з «Енергоатомом» обвалили ринок електроенергії. Фото: ТГ

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Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг розповіла про причини падіння ціни електроенергії на ринку на добу наперед (РДН) в об'єднаній енергосистемі України в першій декаді лютого.

На тлі значного підвищення пропозиції з боку НАЕК «Енергоатом» два найбільші покупці електроенергії знизили попит, пише «Монополіст».

Цими покупцями є компанії з групи ДТЕК Ріната Ахметова та «Юнайтед Енерджі» з групи Ігоря Коломойського. Вдвох вони контролюють 77% попиту на РДН. «Енергоатом» при цьому контролює 42% пропозиції на РДН.

ДТЕК знизив ціну своїх заявок на РДН, а «Юнайтед» перевів заявки на купівлю з РДН на Внутрішньодобовий ринок (ВДР).

В результаті на РДН пропозиція збільшилась, а попит значно зменшився. Тож ціна обвалилась та почалася паніка. Інші трейдери почали опускати цінові заявки на продаж на РДН, посилюючи падіння ціни.

Учасники схеми ставлять перед собою кілька завдань. ДТЕК хоче змінити нинішній склад НКРЕКП, який не виконує вказівки монополіста щодо обмеження конкуренції на ринку і підняття прайс-кепів.

За планом ДТЕК, нинішнього голову НКРЕКП Валерія Тарасюка має замінити колишній очільник Укренерго Костянтин Ущаповський.

Також ДТЕК такими діями раз на рік скорочує кількість незалежних трейдерів, щоб звузити конкуренцію.

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Крім того, ДТЕК систематично тисне на владу, щоб змусити її заборонити трейдерам продавати електроенергію та прибрати конкуренцію.

Джерело: «Монополіст»