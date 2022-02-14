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Ракурс
Окна офиса президента обстреляли из рогатки, фото:

Офис президента обстреляли из рогатки — детали

14 фев 2022, 16:39
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В Киеве из рогатки металлическими шариками обстреляли окна здания Офиса президента.

В результате были повреждены стекла двух окон здания. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что «стрелка» уже задержали — им оказался 32-летний киевлянин. Его доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. На месте инцидента проходят первоочередные следственные действия.



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По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена ​​правовая квалификация, — отмечают в полиции.

Напомним, в октябре 2014 года возле здания Верховной Рады был задержан провокатор, который из металлической рогатки стрелял железными гайками по журналистам, правоохранителям и обычным гражданам.

Источник: Ракурс


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