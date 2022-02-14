Вікна офісу президента обстріляли з рогатки, фото:

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Ракурс

У Києві з рогатки металевими кульками обстріляли вікна будівлі Офісу президента.

В результаті було пошкоджено скло двох вікон будівлі. Про це сьогодні, 14 лютого, повідомляє прес-служб поліції Києва.

Зазначається, що «стрілка» вже затримано — ним виявився 32-річний киянин. Його доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. На місці інциденту відбуваються першочергові слідчі дії.

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За результатами перевірки діям чоловіка буде надана правова кваліфікація, — зазначають у поліції.

Нагадаємо, у жовтні 2014 року біля будівлі Верховної Ради затримали провокатора, який з металевої рогатки стріляв залізними гайками по журналістах, правоохоронцях та звичайних громадянах.