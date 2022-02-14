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Вікна офісу президента обстріляли з рогатки, фото:
Офіс президента обстріляли з рогатки — деталіhttps://racurs.ua/ua/n167043-ofis-prezydenta-obstrilyaly-z-rogatky-detali.htmlРакурс
У Києві з рогатки металевими кульками обстріляли вікна будівлі Офісу президента.
В результаті було пошкоджено скло двох вікон будівлі. Про це сьогодні, 14 лютого, повідомляє прес-служб поліції Києва.
Зазначається, що «стрілка» вже затримано — ним виявився 32-річний киянин. Його доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. На місці інциденту відбуваються першочергові слідчі дії.
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За результатами перевірки діям чоловіка буде надана правова кваліфікація, — зазначають у поліції.
Нагадаємо, у жовтні 2014 року біля будівлі Верховної Ради затримали провокатора, який з металевої рогатки стріляв залізними гайками по журналістах, правоохоронцях та звичайних громадянах.
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