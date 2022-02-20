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Ракурс
Церемония закрытия зимней Олимпиады 2022 года. Фото: Reuters

Церемония закрытия зимней Олимпиады 2022 года состоялась в Пекине (ФОТО)

20 фев 2022, 17:50
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Олимпиада в Китае официально завершена — 20 февраля в Пекине состоялась официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года.

Мероприятие провели на Национальном стадионе Пекина. «Птичье гнездо» в 2008 году было главной ареной летних Олимпийских игр. Торжества начались в 14.00 по киевскому времени, очевидцы стали свидетелями яркого шоу. На параде закрытия знаменосцем Украины была Елена Билосюк. Церемония закрытия Игр проводилась на канале Olimpics в YouTube.

Зимняя Олимпиада в Пекине продолжалась с 4 по 20 февраля 2022 года, участие в Играх взяла 91 страна. В общем медальном зачете первое место заняла сборная Норвегии. Вторую позицию заняла сборная Германии. Замкнул тройку рейтинга Китай. Украина на нынешней Олимпиаде завоевала всего одну медаль — серебро в лыжной акробатике выиграл фристайлист Александр Абраменко.

Церемония закрытия зимней Олимпиады 2022 года. Фото: Reuters

Церемония закрытия зимней Олимпиады 2022 года. Фото: Reuters

Церемония закрытия зимней Олимпиады 2022 года. Фото: Reuters

Церемония закрытия зимней Олимпиады 2022 года. Фото: Reuters

Церемония закрытия зимней Олимпиады 2022 года. Фото: Reuters

Церемония закрытия зимней Олимпиады 2022 года. Фото: Reuters



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Напомним, журналисты обнаружили более 3 тыс. фейковых аккаунтов и ботов в Твиттере, созданных для усиления китайской версии событий на Олимпиаде в Пекине. Они помогали формировать повестку об Играх и за пределами страны «продвигали все, что укрепляет официальную, хорошую историю», и «пытались задушить другое мнение».

Источник: Ракурс


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