Церемония закрытия зимней Олимпиады 2022 года. Фото: Reuters

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Ракурс

Олимпиада в Китае официально завершена — 20 февраля в Пекине состоялась официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года.

Мероприятие провели на Национальном стадионе Пекина. «Птичье гнездо» в 2008 году было главной ареной летних Олимпийских игр. Торжества начались в 14.00 по киевскому времени, очевидцы стали свидетелями яркого шоу. На параде закрытия знаменосцем Украины была Елена Билосюк. Церемония закрытия Игр проводилась на канале Olimpics в YouTube.

Зимняя Олимпиада в Пекине продолжалась с 4 по 20 февраля 2022 года, участие в Играх взяла 91 страна. В общем медальном зачете первое место заняла сборная Норвегии. Вторую позицию заняла сборная Германии. Замкнул тройку рейтинга Китай. Украина на нынешней Олимпиаде завоевала всего одну медаль — серебро в лыжной акробатике выиграл фристайлист Александр Абраменко.

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Напомним, журналисты обнаружили более 3 тыс. фейковых аккаунтов и ботов в Твиттере, созданных для усиления китайской версии событий на Олимпиаде в Пекине. Они помогали формировать повестку об Играх и за пределами страны «продвигали все, что укрепляет официальную, хорошую историю», и «пытались задушить другое мнение».