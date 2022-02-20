Церемонія закриття зимової Олімпіади 2022 року. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n167283-ceremoniya-zakryttya-zymovoyi-olimpiady-2022-roku-vidbulasya-v-pekini-foto.html

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Олімпіада в Китаї офіційно завершена — 20 лютого в Пекіні відбулася офіційна церемонія закриття зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Захід провели на Національному стадіоні Пекіна. «Пташине гніздо» у 2008 році було головною ареною літніх Олімпійських ігор. Урочистості розпочалися о 14.00 за київським часом, очевидці стали свідками яскравого шоу. На параді закриття прапороносцем України була Олена Білосюк. Церемонія закриття Ігор проводилася на каналі Olimpics в YouTube.

Зимова Олімпіада в Пекіні тривала з 4 по 20 лютого 2022 року, участь в Іграх взяла 91 країна. В загальному медальному заліку перше місце посіла збірна Норвегії. Другу позицію посіла збірна Німеччини. Замкнув трійку рейтингу Китай. Україна на цьогорічній Олімпіаді завоювала всього одну медаль — срібло в лижній акробатиці виграв фристайліст Олександр Абраменко.

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Нагадаємо, журналісти виявили понад 3 тис. фейкових акаунтів та ботів у Твіттері, створених для посилення китайської версії подій на Олімпіаді в Пекіні. Вони допомагали формувати повістку про Ігри та за межами країни «просували все, що зміцнює офіційну, гарну історію», і «намагалися задушити іншу думку».