Медики рассказали, как продлить работоспособность мозга. Фото: media.acc.cv.ua

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Умственная деятельность и физическая активность могут стать спасением от старения мозга.

Общее состояние здоровья, климат и наследственность могут вызывать деструктивные процессы в мозге. Однако продлить работоспособность мозга можно. Для этого стоит придерживаться ряда привычек. Об этом заявили медики, сообщает Harper’s Bazaar.

Первым делом специалисты рекомендуют высыпаться, поскольку это позволит мозгу восстанавливаться после умственной деятельности. После хорошего сна человек более работоспособен, а также легче воспринимает стрессовые ситуации.

Спасти мозг от старения помогут и витамины, которые нужно принимать ежедневно. Но витамины организму нужны именно из овощей и фруктов.

Также стоит развиваться и постоянно познавать что-то новое. Оказывается, что в процессе обучения в мозге появляются новые нейронные связи, способствующие его постоянному развитию и не дающие состариться.

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Напомним, американские ученые установили, что мозг человека видит настоящий момент в прошедшем времени. Иными словами, мы видим не то, что происходит прямо сейчас, а некое среднее арифметическое всей зрительной информации, которая за последние 15 секунд прошла через глаза.

Источник: Harper’S Bazaar