Медики розповіли, як продовжити працездатність мозку. Фото: media.acc.cv.ua

https://racurs.ua/ua/n167284-medyky-rozpovily-yak-prodovjyty-pracezdatnist-mozku.html

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Розумова діяльність та фізична активність можуть стати порятунком від старіння мозку.

Загальний стан здоров’я, клімат та спадковість можуть викликати деструктивні процеси в мозку. Однак продовжити працездатність мозку можна. Для цього варто дотримуватися низки звичок. Про це заявили медики, повідомляє Harper’s Bazaar.

Насамперед фахівці рекомендують висипатися, оскільки це дозволить мозку відновлюватися після розумової діяльності. Після хорошого сну людина більш працездатна, а також легше сприймає стресові ситуації.

Врятувати мозок від старіння допоможуть і вітаміни, які потрібно приймати щодня. Але вітаміни організму потрібні саме з овочів та фруктів.

Також варто розвиватися та постійно пізнавати щось нове. Виявляється, що в процесі навчання в мозку з’являються нові нейронні зв’язки, що сприяють його постійному розвитку і не дають постаріти.

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Нагадаємо, американські вчені встановили, що мозок людини бачить теперішній момент у минулому часі. Іншими словами, ми бачимо не те, що відбувається просто зараз, а якесь середнє арифметичне всієї зорової інформації, яка за останні 15 секунд пройшла через очі.

Джерело: Harper’s Bazaar