Одиночные митинги против войны с Украиной устроили в России. Фото: Sota

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Одиночные пикеты против войны с Украиной состоялись в России в воскресенье, 20 февраля.

На митинги в Москве и Саратове вышли несколько человек. В акции приняли участие активист Максим Тихонов из Саратова и правозащитник Лев Пономарев из Москвы. Поддержать митингующих пришли несколько активистов. Об этом сообщает издание Sota и ресурс «ОВД-Инфо».

Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: «Россия, не трогай Украину», «Долой власть чекистов», «Руки прочь от Украины», «Школы и больницы вместо бомб и снарядов», «Нет войне с Украиной» и «Свободу украинским политзаключенным».

Антивоенные акции длились недолго — силовики схватили демонстрантов и доставили их в полицейские участки. На Пушкинской площади в Москве задержали по меньшей мере шесть активистов, среди них были Юрий Самодуров и Лев Пономарев.

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Напомним, в конце января в России начали собирать подписи против российско-украинской войны под обращением к политическому руководству РФ. Инициаторами и первыми подписантами «Заявления сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве» выступили ученые, правозащитники, музыканты и актеры.

Источники: Sota, «ОВД-Инфо»