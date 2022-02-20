Одиночні мітинги проти війни з Україною влаштували в Росії. Фото: Sota

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Одиночні пікети проти війни з Україною відбулися в Росії у неділю, 20 лютого.

На мітинги в Москві та Саратові вийшли кілька осіб. В акції взяли участь активіст Максим Тихонов з Саратова та правозахисник Лев Пономарьов з Москви. Підтримати мітингувальників прийшли кілька активістів. Про це повідомляє видання Sota та ресурс «ОВС-Інфо».

Демонстранти тримали в руках плакати з написами: «Росія, Не чіпай Україну», «Геть владу чекістів», «Руки геть від України», «Школи і лікарні замість бомб і снарядів», «Ні війні з Україною» та «Свободу українським політв’язням».

Антивоєнні акції тривали недовго — силовики схопили демонстрантів та доправили їх до поліцейських відділків. На Пушкінській площі в Москві затримали щонайменше шістьох активістів, серед них були Юрій Самодуров та Лев Пономарьов.

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Нагадаємо, наприкінці січня в Росії почали збирати підписи проти російсько-української війни під зверненням до політичного керівництва РФ. Ініціаторами та першими підписантами «Заяви прихильників миру проти Партії Війни в російському керівництві» виступили науковці, правозахисники, музиканти та актори.

Джерела: Sota, «ОВС-Інфо»