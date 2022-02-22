Посольство США потроллило браваду Путина об истории Украины

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В посольстве США напомнили, что когда Киев уже был известен во всем мире, на месте Москвы еще стояло болото. Таким образом, американское диппредставительство отреагировало на вчерашнее заявление президента страны-агрессора России Владимира Путина об истории Украины.

Посольство США распространило известный мем, демонстрирующий исторические события, связанные с развитием столицы Украины. В частности, упоминаются годы постройки величественных храмов и соборов (Софийского собора, Выдубецкого монастыря, Михайловского златоверхого монастыря и рисунок Десятинной церкви), купола которых покрывали золотом, а стены украшали фресками и мозаикой. В то же время, американцы указывают, что в это время на месте Москвы стояли болота.

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Отметим, что современные исследователи, среди которых и автор бестселлера «Страна Моксель, или Московия» Владимир Билинский, считают историю об основании Юрием Долгоруким Белокаменной в 1147 году басней «Исторической комиссии» Екатерины II под руководством Георга Фридриха Миллера. Билинский утверждает, что Московский улус Золотой Орды был создан в 1272 году. Поэтому Москва упоминается только в третьей ордынской переписи населения 1276 года, а в двух предыдущих о ней нет ни слова, пишет «Радио Свобода».

Напомним, 21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал независимость подконтрольных Кремлю террористических образований ДНР и ЛНР, расположенных на оккупированных Москвой территориях украинского Донбасса. После этого Путин заявил о введении российских войск на оккупированные территории Украины «для поддержания мира». США осуждают решение России признать Л/ДНР. Заявление Путина об Украине в Вашингтоне назвали «возмутительным бредом худшего авторитариста Европы».