Посольство США потролило браваду Путіна про історію України

https://racurs.ua/ua/n167390-posolstvo-ssha-potrolylo-bravadu-putina-pro-istoriu-ukrayiny-foto.html

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У посольстві США нагадали, що коли Київ вже був відомий на весь світ, на місці Москви ще стояло болото. Таким чином американське диппредставництво відреагувало на вчорашню заяву президента країни-агресора Росії Володимира Путіна про історію України.

Посольство США поширило відомий мем, який демонструє історичні події, пов’язані із розбудовую столиці України. Зокрема, згадуються роки будівництва величних храмів й соборів (Софійського собору, Видубецького монастиря, Михайлівського золотоверхого монастиря і малюнок Десятинної церкви), куполи яких покривали золотом, а стіни прикрашали фресками й мозаїкою. Водночас американці вказують, що в цей час на місці Москви стояли болота.

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Зауважимо, що сучасні дослідники, серед яких і автор бестселера «Країна Моксель, або Московія» Володимир Білінський, вважають історію про заснування Юрієм Довгоруким Білокам’яної у 1147 році байкою «Історичної комісії» Катерини II під керівництвом Георга Фрідріха Міллера. Білінський стверджує, що Московський улус Золотої Орди створили у 1272 році. Тому Москва згадується лише в третьому ординському переписі населення 1276 року, а у двох попередніх про неї немає ні слова, пише «Радіо Свобода».

Нагадаємо, 21 лютого президент країни-агресора Росії Володимир Путін визнав незалежність підконтрольних Кремлю терористичних утворень ДНР та ЛНР, розташованих на окупованих Москвою територіях українського Донбасу. Після цього Путін заявив про введення російських військ на окуповані території «для підтримання миру». США засуджують рішення Росії визнати Л/ДНР. Заяву Путіна щодо України у Вашингтоні назвали «обурливою маячнею найгіршого авторитариста Європи».