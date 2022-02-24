В ГСЧС рассказали, что делать в случае включения сирен

При атаке врага будут включаться сирены, скриншот видео

https://racurs.ua/n167494-v-gschs-rasskazali-chto-delat-v-sluchae-vklucheniya-siren.html

Ракурс

В ГСЧС рассказали украинцам, что следует делать в случае включения сирен, прерывистых гудков предприятий или звуков громкоговорителя, продолжающихся в течение нескольких минут.

Это значит — предупредительный сигнал «Внимание всем!», — подчеркивают в ведомстве.

Услышав такой сигнал, необходимо включить телевидение или радио.

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Информация передается по официальным каналам в течение пяти минут после сигнала. Внимательно сосредоточьтесь, прослушав сообщение, следуйте инструкциям. Следите, оставляйте теле- и радиоканалы включенными. Через них может поступать дальнейшая информация.

Россия в ночь на сегодня, 24 февраля, начала масштабное нападение на Украину, нанося авиацией и ракетами удары в разных регионах Украины.