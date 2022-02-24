У ДСНС розповіли, що робити у разі ввімкнення сирен

При атаці ворога вмикатимуться сирени, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167494-u-dsns-rozpovily-scho-robyty-u-razi-vvimknennya-syren.html

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У ДСНС розповіли українцям, що слід робити в разі увімкнення сирен, переривчастих гудків підприємств або звуків гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин.

Це означає - попереджувальний сигнал «Увага всім!», — наголошують у відомстві.

Почувши такий сигнал, потрібно увімкнути телебачення або радіо.

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Інформація передається офіційними каналами протягом п’яти хвилин після сигналу. Уважно зосередьтесь, прослухавши повідомлення виконуйте інструкції. Пильнуйте, залишайте теле- і радіоканали увімкненими. Через них може надходити подальша інформація.

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