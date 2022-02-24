Росія визнала окупаційну владу Донбасу - хроніка подій

https://racurs.ua/ua/n167354-putin-vyznav-okupaciynu-vladu-donbasu-video.html

Ракурс

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності та суверенітету «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Він попросив Федеральні збори РФ підтримати це рішення та ратифікувати угоду про дружбу з цими «республіками».

Згодом з’явився текст указу, у якому Путін доручив Міністерству оборони ввести на окуповані території Донбасу російські війська для «підтримки миру».

У ніч на 24 лютого Росія розпочала військові дії.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України веде онлайн подій.



24 лютого

11.28 — відео ДСНС про поведінку населення під час війни.

11.00 — Офіс президента повідомив, що російські війська прорвали український кордон у кількох районах, проте просунулися углиб не більше ніж на 5 кілометрів.

Відео першого збитого літака РФ:

далі буде

4.35 — зі сторони Росії у бік України почалися обстріли: гатять ГРАДами, з мінометів, за даними ООС.

По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів, повідомляє «Інтерфакс».

Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.

23 лютого

23.30 — Путін використав своїх маріонеток для аргументації вторгнення в Україну. Ватажки так званих Л/ДНР офіційно звернулися до Путіна з проханням «допомогти відбити українську військову агресію».

17.40 — прапори Російської Федерації спустили над посольством Росії у Києві та генеральним консульством в Одесі. Будівлі залишилася охороняти Нацгвардія.

15.45 — у Києві поліція жорстко припинила спробу провести мітинг проти «насильства в українських в’язницях», організований пов’язаним з РФ криміналом.

14.00 — «Будь проклятий цей Путін! Щоб він, ***дь, у труні перекинувся 10 разів», — що кореспондентові «Радіо Свобода» розповіли жителі українського міста Щастя, які потрапили разом із ним під обстріл проросійських сепаратистів 22 лютого.

12.45 — з 23 лютого у прикордонних районах України вводяться додаткові режимні обмеження. Крім того, силовики взяли під посилену охорону об'єкти критичної інфраструктури. Поліція готова виставити додатково 6 тис. спецпризначенців для потреб сил ООС.

12.39 — секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, скількох резервістів планують призвати в Україні.

12.10 — РНБО просить Раду ввести на 30 днів на усій території України, окрім Донецької та Луганської областей, надзвичайний стан.

11.06 — для обстрілів населених пунктів Луганщини окупанти задіяли артилерію, танки та «Гради». У Трьохізбенці снаряди влучили в житлові будинки. У місті Щастя можуть провести часткову евакуацію мешканців, якщо обстріли бойовиків не припиняться.

10.45 — МЗС України рекомендувало українським громадянам негайно залишити територію РФ.

10.35 — на кордоні України та Білорусі супутники зафіксували розміщення понад сотні військових машин і десятків військових наметів.

10.26 — міністр юстиції України Денис Малюська заявив про плани Росії спровокувати бунти в українських в’язницях.

10.23 — у Маріуполі місцеві мешканці провели акцію проти агресії Російської Федерації. Містяни показали своє небажання бути в складі самопроголошеної ДНР або Росії.

09.16 — держсекретар США скасував зустріч з Лавровим у Женеві цього тижня. «Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія ясно заявила про свою повну відмову від дипломатії, немає сенсу проводити цю зустріч зараз, — заявив Блінкен.

08.13 — зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна, президентів США та Росії, не відбудеться.

22 лютого

23.04 — призов резервістів в особливий період погодив президент Володимир Зеленський.

21.40 — президент США Джо Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії, які стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт. Білий дім кваліфікував дії Москви щодо визнання «незалежності» підконтрольних Кремлю маріонеткових терористичних угруповань ЛНР-ДНР як вторгнення в Україну.

20.34 — військова колона РФ, до складу якої входять понад 100 вантажівок, прямує до кордону України. Цю інформацію з посиланням на очевидців повідомляють Reuters та The Guardian.

15.45 — фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що після влучань російських снарядів горять три трансформатори на території Щастинської ТЕС. В кожному з них по 40 тонн масла. При цьому російські сепаратисти розганяють фейки через свої ресурси, що це, мовляв, ЗСУ знищують станцію перед відступом.

15.30 — Верховна Рада ухвалила заяву щодо визнання Росією незалежності так званих «Л/ДНР». Нардепи закликали інші держави та організації запровадити жорсткі санкції проти РФ, зокрема відключити від SWIFT та заморозити запуск «Північного потоку-2».

15.27 — міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Російська Федерація своїм рішенням про визнання терористичних ЛНР та ДНР фактично оголосила Україні війну.

15.00 — у Кремлі заявили, що питання мінських домовленостей більше не стоїть на порядку денному.

14.45 — Рада Федерації Росії ратифікувала «договори про дружбу та співпрацю» з самопроголошеними ЛНР та ДНР. Таким чином Москва повноцінно визнала незалежність самопроголошених республік.

14.05 — обстріли з боку проросійських бойовиків у Луганській області призвели до пожежі на Луганській ТЕС, що розташована в місті Щастя. Також ворог обстріляв село Новогнатівка Донецької області, один із будинків пошкоджено.

13.45 — думати про найкраще, але готуватися до гіршого — ось оптимальна стратегія для українців у ці дні. Одне з питань, яке нині обговорюється, — можливе запровадження воєнного стану. «Ракурс» розповідає про права та обов’язки громадян під час його дії.

13.31 — у МЗС Росії заявили, що РФ визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Москві бойовиками.

13.25 — обстріл Луганської ТЕС.

13.13 — МЗС України відкликало для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації.

13.00 — Держдума РФ підтримала ратифікацію договорів про дружбу та взаємодопомогу з так званими Л/ДНР. «Документ» про взаємодопомогу діятиме 10 років з можливістю перегляду через п’ять років.

12.29 — президент Зеленський сказав, що вірить: «Потужної війни не буде проти України», втім у разі повномасштабного вторгнення запровадять воєнний стан. Крім того, Київ розглядає можливість розриву дипломатичних відносин з Росією.

12.17 — Казахстан не збирається слідом за Росією визнавати «незалежність» самопроголошених ДНР та ЛНР. У Нур-Султані заявили, що зараз на порядкому денному не стоїть питання, чи визнавати фейкові республіки Донбасу.

12.03 — «Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру», — такими словами міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до військовослужбовців ЗСУ.

11.43 — Володимир Путін визнав «незалежність» так званих «ДНР» та «ЛНР». Як на це рішення відреагував світ — на карті.

11.34 — так звані парламенти самопроголошених ЛНР та ДНР ратифікували договори з Російською Федерацією про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу».

10.59 — економіка Росії зазнає втрат після рішення президента РФ Володимира Путіна визнати терористичні ЛДНР. Курс євро вже перевищив 91 російських руб., а долар торгується в межах 81 російського руб.

10.45 — міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: Україна наполягає, що настав час для введення жорстких санкцій проти РФ.

10.21 — США повідомили ООН про те, що отримали інформацію про складання РФ списку українських громадян, яких агресори планують ліквідувати або відправити у табори у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

09.54 — працівники посольства США в Україні, які тимчасово переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Держсекретар Блінкен заявив, що ці співробітники регулярно повертатимуться для дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг.

09.42 — російські військові бази можуть з’явитися на території окупованого Донбасу. Бази окупантів можуть побудувати в ОРДЛО, якщо буде ратифіковано так званий договір про дружбу між терористичними ЛНР та ДНР.

09.21 — голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що так звані «республіки» «ДНР» та «ЛНР» будуть визнані в межах Донецької та Луганської областей.

08.40 — США запровадили нові санкції у зв’язку з новим актом агресії РФ в Україні. Джо Байден підписав указ про блокування майна певних осіб і заборону певних угод у зв’язку із зусиллями Москви, спрямованими на підрив суверенітету і територіальної цілісності України.

08.07 — президент України вночі після засідання РНБО записав звернення до українців після визнання президентом РФ Володимиром Путіним самопроголошених ЛНР та ДНР.

16.00 — морська армада РФ нависла над Україною в Чорному морі. Країна-агресор розгорнула 46 бойових кораблів з усіх флотів, зайнявши панівне становище.

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16.52 — окупаційні війська обстріляли дитсадок в Зеленопіллі, а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку.

17.20 — головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив, що у центрах комплектування утворилися черги після видання наказу про призов резервістів. Він подякував військовим і заявив, що черги формують «потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони».