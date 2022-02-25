Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

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Украинская экономика переориентируется в формат работы «все для фронта, все для победы».

Кабинет министров Украины 25 февраля принял ряд решений, необходимых для обеспечения армии, стабильной работы больниц и критической инфраструктуры государства в период военного положения. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства заявил, что в морских и речных портах усилили охрану. Кабмин установил 3 уровень охраны. Кроме этого этот уровень установлен на судах, которые имеют право плавать под флагами Украины на период действия военного положения.

Кроме того, Кабмин ввел в действие план гражданской защиты в условиях военного положения. Премьер заявил, что решение приняли для максимально эффективной обороны государства и защиты населения в условиях боевых действий против российского агрессора.

Это позволит максимально скоординировать все органы власти, областные государственные администрации в условиях военного положения. Кроме того, это даст возможность направить все необходимые ресурсы и быстро и эффективно использовать это для нужд наших военных, — подчеркнул Шмыгаль.



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Также правительство одобрило распоряжение для осуществления платежей по так называемому перечню критического импорта. Шмыгаль пояснил, что это необходимо для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность Вооруженных сил и государства во время ведения боевых действий в условиях военного положения.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада разрешила Кабинету министров в течение трех месяцев перераспределять средства с любой статьи госбюджета на защиту и оборону.