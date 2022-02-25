Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n167589-ekonomika-ukrayiny-pereoriientovuietsya-u-format-roboty-vse-dlya-frontu-shmygal.html

Ракурс

Українська економіка переорієнтовується у формат роботи «все для фронту, все для перемоги».

Кабінет міністрів України 25 лютого ухвалив низку рішень, необхідних для забезпечення армії, стабільної роботи лікарень та критичної інфраструктури держави в період воєнного стану. Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду заявив, що у морських та річкових портах посилили охорону. Кабмін встановив 3 рівень охорони. Окрім цього цей рівень встановлено на суднах, які мають право плавати під прапорами України на період дії воєнного стану.

Крім того, Кабмін увів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану. Прем'єр заявив, що рішення ухвалили для максимально ефективної оборони держави та захисту населення в умовах бойових дій проти російського агресора.

Це дозволить максимально скоординувати всі органи влади, обласні державні адміністрації в умовах воєнного стану. Крім того, це дасть можливість направити всі необхідні ресурси й швидко та ефективно використовувати це для потреб наших військових, — наголосив Шмигаль.



.



Також уряд схвалив розпорядження для здійснення платежів за так званим переліком критичного імпорту. Шмигаль пояснив, що це необхідно для того, щоб забезпечувати життєдіяльність Збройних сил та держави під час ведення бойових дій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада дозволила Кабінету міністрів упродовж трьох місяців перерозподіляти кошти з будь-якої статті держбюджету на захист та оборону.