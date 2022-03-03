Оккупанты обстреляли нефтебазу в Чернигове, начался пожар (ФОТО, ВИДЕО)

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Російські окупанти в Україні продовжують нищити важливу інфраструктуру. У Чернігові 3 березня близько 8.10 рашисти обстріляли нафтобазу.

Там почалося займання, горить ДП «Комбінат Айстра». На місці вже працюють рятувальники, повідомили у прес-службі ДСНС.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 25 осіб та дев’ять одиниць техніки.

На вулиці Чудінова під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною місткістю 5 тис. м куб. дизельного пального, — зазначили рятувальники.

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Нагадаємо, під Харковом наші захисники розбили та полонили бійців другого елітного підрозділу російської армії. Йдеться про першу танкову армію РФ.

55−60% військ окупанти зосередили навколо Харкова та Києва. Це призвело до виникнення дірок у десятки або навіть сотні кілометрів на півдні, у центрі та в зоні проведення ООС.