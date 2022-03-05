Российские оккупанты убили по меньшей мере 32 украинских детей

Оккупанты убили по меньшей мере 32 украинских детей. Фото: УП

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Ракурс

Российское вторжение в Украину привело к гибели десятков украинских детей.

От оружия захватчиков из России погибли уже по меньшей мере 32 украинских детей. Еще 70 малышей получили ранения в результате обстрелов и бомбардировок. Такую информацию по состоянию на 9.00 5 марта сообщила советник-уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время телемарафона.

По ее информации, российские оккупанты уничтожили детские сады в Станице Луганской, Северодонецке и Ахтырке, а также родильные дома и школу в Житомире и в Киевской области. Также разрушениям подверглись учебные заведения в Харькове.

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Кроме того, около 1,5 млн детей находятся на территориях, находящихся в осаде. Среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью.

Напомним, в Харьковской области с начала полномасштабной российско-украинской войны погибли 188 человек. В частности, в результате артобстрелов и боевых действий на Харьковщине погибли 122 гражданских, в том числе пятеро детей.