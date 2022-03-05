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Ракурс
Окупанти вбили щонайменше 32 українських дітей. Фото: УП

Російські окупанти вбили щонайменше 32 українських дітей

5 бер 2022, 13:10
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Російське вторгнення в Україну призвело до загибелі десятків українських дітей.

Від зброї загарбників з Росії загинули вже щонайменше 32 українських дітей. Ще 70 малюків дістали поранення внаслідок обстрілів та бомбардувань. Таку інформацію станом на 9.00 5 березня повідомила радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарина Герасимчук під час телемарафону.

За її інформацією, російські окупанти знищили дитячі садочки в Станиці Луганській, Сєвєродонецьку та Охтирці, а також пологові будинки та школу в Житомирі та у Київській області. Також руйнувань зазнали навчальні заклади у Харкові.



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Крім того, близько 1,5 млн дітей перебувають на територіях, що знаходяться в облозі. Серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю.

Нагадаємо, у Харківській області з початку повномасштабної російсько-української війни загинули 188 людей. Зокрема, внаслідок артобстрілів та бойових дій на Харківщині загинули 122 цивільних, у тому числі п’ятеро дітей.

Джерело: Ракурс


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