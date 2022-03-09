Контрнаступление под Харьковом заставило рашистов убегать в лес – подробности

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Харків та область мужньо борються з російськими окупантами. ЗСУ спільно з Нацгвардію та Теробороною здійснили контрнаступ на позиції ворога, які обстрілювали околиці Харкова.

Після цього російські загарбники втекли до лісу. Про це 9 березня повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Наші військові дали чергову відсіч ворогу в напрямку Дергачів. Уночі захисники перейшли в контрнаступ на позиції артилерії та реактивні системи залпового вогню противника, які систематично обстрілювали околиці міста Харкова, — розповів він.

Після невдалого супротиву ворог вдався до втечі, при цьому кинув військову техніку у вигляді важкого озброєння.

Частина особового складу противника вдалася до втечі в лісові масиви в напрямку Бєлгорода, просимо сприяти місцеве населення бути обачними та за можливості сприяти пошуку, — закликав голова ОДА.

Крім того, вночі у селі Андріївна Балаклійського району відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника.

Ворог здійснив напад на блокпост. У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав втікати. При цьому кинули посеред поля свого пораненого бойового товариша. Його наші українські військові-прикордонники взяли в полон, — йдеться у повідомленні.

Синєгубов запевнив, що Харків повністю перебуває під обороною ЗСУ. Ворог не робить активних наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на окраїні міста. Він також констатував, що на Ізюмщині тривають бойові дії.

Водночас ворожі війська продовжують атакувати міста Харківської області та бомбардувати в них об'єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення. Про це повідомляється у пресслужбі ГУНП Харківської області.

За словами джерела, за останню добу було зафіксовано кілька влучень до обленерго, де розташовані основні підстанції, а також спроби пошкодження ТЕЦ-5.

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У Харкові за добу відбувалися бомбардування, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, в яких перебували люди. Так, з одного з багатоповерхівок евакуювали 150 людей, а з іншого — 200.

Найкритичніша ситуація залишається у місті Ізюм. За відмову здатися російські окупанти буквально знищують його.