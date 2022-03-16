Залужный показал видео уничтожения командного пункта рашистов вблизи Киева

https://racurs.ua/n168499-zalujnyy-pokazal-video-unichtojeniya-komandnogo-punkta-rashistov-vblizi-kieva.html

Ракурс

Поблизу Києва українські артилеристи влаштували пекло командному пункту і пункту забезпечення російської армії.

Про це 16 березня повідомив у Фейсбук головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ, — написав Залужний.

.

Нагадаємо, що Highway to hell («Дорога в пекло») — це відомий трек гурту AC/DC. Саме цією музикою озвучений ролик ЗСУ.

Раніше «Ракурс» показував результати ефективної роботи артилеристів поблизу Харкова та розгром понтону рашистів.