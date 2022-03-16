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Ракурс
Залужный показал видео уничтожения командного пункта рашистов вблизи Киева

Залужный показал видео уничтожения командного пункта рашистов вблизи Киева

16 мар 2022, 21:41
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Поблизу Києва українські артилеристи влаштували пекло командному пункту і пункту забезпечення російської армії.

Про це 16 березня повідомив у Фейсбук головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ, — написав Залужний.



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Нагадаємо, що Highway to hell («Дорога в пекло») — це відомий трек гурту AC/DC. Саме цією музикою озвучений ролик ЗСУ.

Раніше «Ракурс» показував результати ефективної роботи артилеристів поблизу Харкова та розгром понтону рашистів.

Источник: Ракурс


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