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Ракурс
Залужний показав відео знищення командного пункту рашистів поблизу Києва

Залужний показав відео знищення командного пункту рашистів поблизу Києва

16 бер 2022, 21:41
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Поблизу Києва українські артилеристи влаштували пекло командному пункту і пункту забезпечення російської армії.

Про це 16 березня повідомив у Фейсбук головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ, — написав Залужний.



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Нагадаємо, що Highway to hell («Дорога в пекло») — це відомий трек гурту AC/DC. Саме цією музикою озвучений ролик ЗСУ.

Раніше «Ракурс» показував результати ефективної роботи артилеристів поблизу Харкова та розгром понтону рашистів.

Джерело: Ракурс


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