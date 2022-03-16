Українська артилерія поблизу Харкова знищила батальйонно-тактичну групу армії РФ

https://racurs.ua/ua/n168498-artyleriya-zsu-znyschyla-poblyzu-harkova-batalyonno-taktychnu-grupu-rosiyan-foto.html

Ракурс

Українська артилерія поблизу міста Харків знищила батальйонно-тактичну групу армії російської федерації.

За даними журналістів «Схем», російська група намагалася розділитися, щоб їх було важче знайти, утім, їм це не вдалося.

Українські військові їх вирахували і знищили техніку, серед якої — танки Т-72, БТР, БМП3, вантажівки із боєкомплектами та паливом.

Раніше подібний удар ЗСУ завдали по російській авіації на авіабазі Чорнобаївка під Херсоном 15 березня. Ці вертольоти бомбардували Миколаїв, Одесу та інші міста.

Росіяни недооцінили здатність ЗСУ дотягнутися і точно накрити авіабазу. Знищено не менше семи російських вертольотів. Це не перший ефективний артилерійський обстріл Чорнобаївки — 7 березня стоянка російських вертольотів була накрита вперше.

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 16 березня, на 21 день повномасштабного російського вторгнення — понад 13,8 тис. убитих, 430 танків, 1 тис. 375 бойових броньованих машин.