Враг обстрелял Авдеевку новейшими реактивными снарядами с «Торнадо-С»

Враг обстрелял Авдеевку из систем "Торнадо-С". Фото: rubaltic.ru

https://racurs.ua/n168698-vrag-obstrelyal-avdeevku-noveyshimi-reaktivnymi-snaryadami-s-tornado-s.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по містах та селах України.

Окупанти обстріляли Авдіївку новими реактивними снарядами з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Також по місту завдавали ударів з авіації та артилерії. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. Руйнувань зазнали щонайменше 15 будинків. Також є загиблі та поранені. Про це повідомила Національна поліція.

За фактом воєнного злочину, вчиненого окупантами, відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тим часом ресурс «Мілітарний» пише, що поліція продемонструвала фотографію з блоком системи керування 9Б706 від так званого «високоточного» 300-мм реактивного снаряда 9М544/9M549 для реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Такі снаряди призначені для ураження об'єктів броньованої та неброньованої техніки, а також живої сили.

.

Нагадаємо, 21 березня російські загарбники знову обстріляли Рівненщину. Три ракети вдалося збити українським системам ППО. Від четвертої ракети можливі збитки та руйнування. Втрати уточняються.

Джерело: «Мілітарний»