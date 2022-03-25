Кличко в вышиванках готовятся встретить врага — Это бой за Киев и Украину

https://racurs.ua/n168845-klichko-v-vyshivankah-gotovyatsya-vstretit-vraga-eto-boy-za-kiev-i-ukrainu-video.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, привітав брата Володимира з днем народження. Вони нині перебувають у столиці й готуються до «зустрічі» з ворогом.

Сьогодні день народження у найближчої мені людини. У нас сильний зв’язок, навіть коли ми не поруч. У цей критичний для України час ми разом, у Києві. Пліч-о-пліч, — написав мер міста у Фейсбук.

Він подякував брату за підтримку і допомогу.

Це найскладніший бій в нашому житті. Бій за наше місто і нашу країну. І ми, без сумніву, переможемо! — зазначив Віталій Кличко.



.



Міський голова столиці нагадав, що добро завжди перемагає зло.