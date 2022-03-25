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Кличко в вышиванках готовятся встретить врага — Это бой за Киев и Украину

Кличко в вышиванках готовятся встретить врага — Это бой за Киев и Украину (ВИДЕО)

25 мар 2022, 14:16
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Віталій Кличко, мер Києва, привітав брата Володимира з днем народження. Вони нині перебувають у столиці й готуються до «зустрічі» з ворогом.

Сьогодні день народження у найближчої мені людини. У нас сильний зв’язок, навіть коли ми не поруч. У цей критичний для України час ми разом, у Києві. Пліч-о-пліч, — написав мер міста у Фейсбук.

Він подякував брату за підтримку і допомогу.

Це найскладніший бій в нашому житті. Бій за наше місто і нашу країну. І ми, без сумніву, переможемо! — зазначив Віталій Кличко.



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Міський голова столиці нагадав, що добро завжди перемагає зло.

Источник: Ракурс


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