Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Клички у вишиванках готуються зустріти ворога — Це бій за Київ і Україну

Клички у вишиванках готуються зустріти ворога — Це бій за Київ і Україну (ВІДЕО)

25 бер 2022, 14:16
999

Віталій Кличко, мер Києва, привітав брата Володимира з днем народження. Вони нині перебувають у столиці й готуються до «зустрічі» з ворогом.

Сьогодні день народження у найближчої мені людини. У нас сильний зв’язок, навіть коли ми не поруч. У цей критичний для України час ми разом, у Києві. Пліч-о-пліч, — написав мер міста у Фейсбук.

Він подякував брату за підтримку і допомогу.

Це найскладніший бій в нашому житті. Бій за наше місто і нашу країну. І ми, без сумніву, переможемо! — зазначив Віталій Кличко.



.

Міський голова столиці нагадав, що добро завжди перемагає зло.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів