Ракурсhttps://racurs.ua/
Клички у вишиванках готуються зустріти ворога — Це бій за Київ і Україну
Клички у вишиванках готуються зустріти ворога — Це бій за Київ і Україну (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n168845-klychki-u-vyshyvankah-gotuutsya-zustrity-voroga-ce-biy-za-kyyiv-i-ukrayinu-video.htmlРакурс
Віталій Кличко, мер Києва, привітав брата Володимира з днем народження. Вони нині перебувають у столиці й готуються до «зустрічі» з ворогом.
Сьогодні день народження у найближчої мені людини. У нас сильний зв’язок, навіть коли ми не поруч. У цей критичний для України час ми разом, у Києві. Пліч-о-пліч, — написав мер міста у Фейсбук.
Він подякував брату за підтримку і допомогу.
Це найскладніший бій в нашому житті. Бій за наше місто і нашу країну. І ми, без сумніву, переможемо! — зазначив Віталій Кличко..
Міський голова столиці нагадав, що добро завжди перемагає зло.