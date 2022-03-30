Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Священника ПЦУ похитили рашисты в Херсоне

Священника ПЦУ похитили рашисты в Херсоне

30 мар 2022, 14:45
999

Священника Православної церкви України Сергія Чудиновича викрали воєнні злочинці рф в тимчасово окупованому Херсоні. Відомо, що вранці 30 березня до церкви приїхали рашисти з так званої «міліції» і викрали чоловіка.

Також троє фашистів, які відмовилися показати свої документи, обшукали приміщення церкви та перевірили документи й телефони у присутніх людей.



.

Інцидент стався о 8.30. Настоятеля забрали просто з церкви Пресвятої Богородиці в одному з мікрорайонів Херсона. Про це повідомили очевидці події.

Священника, який займався волонтерською діяльністю, посадили у зелений автомобіль марки DAEWOO Sens з номерами ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров