Священника ПЦУ викрали рашисти у Херсоні

https://racurs.ua/ua/n169041-svyaschennyka-pcu-vykraly-rashysty-u-hersoni.html

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Священника Православної церкви України Сергія Чудиновича викрали воєнні злочинці рф в тимчасово окупованому Херсоні. Відомо, що вранці 30 березня до церкви приїхали рашисти з так званої «міліції» і викрали чоловіка.

Також троє фашистів, які відмовилися показати свої документи, обшукали приміщення церкви та перевірили документи й телефони у присутніх людей.

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Інцидент стався о 8.30. Настоятеля забрали просто з церкви Пресвятої Богородиці в одному з мікрорайонів Херсона. Про це повідомили очевидці події.

Священника, який займався волонтерською діяльністю, посадили у зелений автомобіль марки DAEWOO Sens з номерами ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку.