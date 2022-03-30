Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Священника ПЦУ викрали рашисти у Херсоні

Священника ПЦУ викрали рашисти у Херсоні

30 бер 2022, 14:45
999

Священника Православної церкви України Сергія Чудиновича викрали воєнні злочинці рф в тимчасово окупованому Херсоні. Відомо, що вранці 30 березня до церкви приїхали рашисти з так званої «міліції» і викрали чоловіка.

Також троє фашистів, які відмовилися показати свої документи, обшукали приміщення церкви та перевірили документи й телефони у присутніх людей.



.

Інцидент стався о 8.30. Настоятеля забрали просто з церкви Пресвятої Богородиці в одному з мікрорайонів Херсона. Про це повідомили очевидці події.

Священника, який займався волонтерською діяльністю, посадили у зелений автомобіль марки DAEWOO Sens з номерами ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів