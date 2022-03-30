Оккупанты россии накапливают войска в зоне отчуждения. Фото:

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Ракурс

Войска Российской Федерации продолжают сосредоточиваться в зоне отчуждения.

На Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль государственной границы Украины с Беларусью. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта «Укрытие» и зоне отчуждения в целом. В частности, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении ЧАЭС. Об этом 30 марта сообщило Министерство обороны Украины.

Также в МОУ отметили, что на Северском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений ВСУ и объектам инфраструктуры в районе Чернигова.

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На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков и били из артиллерии по жилым кварталам города. На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии с других направлений. На Донецком направлении оккупанты пытаются взять под контроль города Попасная, Рубежное и Мариуполь.

Напомним, страна-агрессор российская федерация пополняет свои подразделения, которые задействованы в войне с Украиной, подразделениями с оккупированных территорий Грузии. Из Южной Осетии и Абхазии прибыли около 2 тыс. боевиков.