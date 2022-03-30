Окупанти росії накопичують війська у Зоні відчуження. Фото:

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Війська російської федерації продовжують зосереджуватися в Зоні відчуження.

На Поліському напрямку відзначається переміщення військ супротивника вздовж державного кордону України з Білоруссю. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об'єкту «Укриття» та зоні відчуження загалом. Зокрема, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку ЧАЕС. Про це 30 березня повідомило Міністерство оборони України.

Також у МОУ зазначили, що на Сіверському напрямку супротивник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів ЗСУ і об'єктах інфраструктури в районі Чернігова.

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На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати Харків й гатили з артилерії по житлових кварталах міста. На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків. На Донецькому напрямку окупанти намагаються взяти під контроль міста Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

Нагадаємо, країна-агресор російська федерація поповнює свої підрозділи, які задіяні у війні з Україною, підрозділами з окупованих територій Грузії. З Південної Осетії та Абхазії прибули близько 2 тис. бойовиків.