Следствие обстрелов на Луганщине. Фото: Сергей Гайдай в Telegram

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Луганська область продовжує страждати він обстрілів з боку російських фашистів.

Горять школа в Сєвєродонецьку та нафтове сховище в Лисичанську. Також охоплені вогнем 14 будинків в цих містах. Через масштабні пожежі неможливо було забрати з вулиць постраждалих і загиблих мешканців Лисичанська. Низка будинків пошкоджені без загорянь. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Росіяни б’ють з усіх видів важкого озброєння. Якщо раніше в Лисичанську люди відчували себе більш-менш безпечно, порівняно з ситуацією в інших містах області, то вчора, напевно, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не потрапив русский мир, — розповів очільник області.

За словами Гайдая, кожна з трьох основних частин Лисичанська постраждала від артилерії та систем «Град».Двоє людей загинули, двоє дітей перебувають у важкому стані. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

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Нагадаємо, 30 березня рашисти з важкого озброєння відкрили вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Внаслідок обстрілів загинули люди, зафіксовані значні руйнування багатоповерхівок.