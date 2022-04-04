рф нанесла ракетные удары по Тернополю, Одессе и Очакову. Кадр с видео

https://racurs.ua/n169209-agressor-nanes-raketnye-udary-po-ternopolu-odesse-i-ochakovu.html

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Загарбницька армія рф продовжує підлі обстріли мирних українських міст.

У Тернополі пізно ввечері 3 квітня прогримів вибух. Подача води, електроенергії та тепла в обласному центрі відбувається у звичайному режимі. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у Telegram, який додав, що очікує офіційних даних щодо ракетного обстрілу Тернопільщини від оперативного командування «Захід».

У виконавчому комітеті Славутської міської ради повідомили, що над Славутою Хмельницької області збили ворожу ракету.

Ракетний удар було завдано й по Одесі. Як повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, ракета влучила по одному з об'єктів міста.

В Очакові Миколаївської області внаслідок ворожого обстрілу 3 квітня були зруйновані та пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури, є жертви. Як зазначив у відеозверненні заступник міського голови Очакова Олексій Васьков, по місту було завдано декілька ударів, переважно по населенню. Було зруйновано і пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури, і зараз на місця події працюють відповідні служби, також сапери займаються ліквідаціями деяких снарядів.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 3 квітня під час мінометного обстрілу в Новодружеську загинули двоє волонтерів, які роздавали гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

Нагадаємо, 3 квітня російські загарбники завдали ракетних ударів по місту Миколаїв. В обласному центрі прогриміли кілька вибухів.