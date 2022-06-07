В Киев привезли тела погибших во время боев на "Азовстали"

https://racurs.ua/n171437-v-kiev-privezli-tela-pogibshih-vo-vremya-boev-na-azovstali.html

Ракурс

До Києва доставили тіла військових, які загинули під час боїв на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

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Про це 6 червня повідомило агентство Аssociated Press.

Україна та росія минулого тижня передали один одному тіла 160 загиблих військовослужбовців. Обмін відбувся у Запорізькій області. У Києві проводитиметься аналіз ДНК для ідентифікації останків.

Прес-секретар полку «Азов» Ганна Головко повідомила AP, що принаймні 52 із них — це загиблі військові полку «Азов».

6 червня президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що в російському полоні перебувають понад 2,5 тис. захисників України із металургійного комбінату «Азовсталь».

За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших військових з «Азовсталі», оскільки вони стали «публічними полоненими».

Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників так званої ДНР щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.

4 червня з’явилося повідомлення про обмін тілами. Згодом стало відомо, що він стався ще 2 червня.